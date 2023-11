Przegląd prasy 20.11.2023 Jarosław. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Jarosławia

W ramach wernisażu wystawy prac konkursu "Tylko jedno zdjęcie" w Jarosławiu odbyło się spotkanie autorskie z fotografem Tomaszem Sobczakiem.

W ramach Teatralnych Zaduszek w Jarosławskim Ośrodku Kultury i Sztuki odbły się dwa spektakle. Byly to widowiska mocno kobiece, wspominające przeszłość i przywołujące duchy. Pierwszy monodram w wykonaniu Mileny Piejko "Marzyciel" został stworzony na podstawie "Bialych Nocy" Fiodora Dostojewskiego. Drugi występ - "Co by się nie pomarnowało" - był autorskim monodramem opowiadającym o przodkach aktorki. Zobaczcie naszą relację z tego wydarzenia!