Przegląd prasy 20.02.2024 Jarosław. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Jarosławia

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Prasówka 20.02 Jarosław: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Jarosławiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W minimum miejscach województwa podkarpackiego ma dojść we wtorek do akcji protestacyjnych rolników. Będą to blokady dróg prowadzących do polsko-ukraińskich, ale także powolny przejazd ciągników rolniczych. Tymczasem blokadę dróg do przejść granicznych w Ukrainie zapowiadają ukraińscy przewoźnicy.