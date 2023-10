Prasówka z Jarosławia 9.10.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Prasówka Jarosław 9.10: top 3 artykuły z wczoraj

Jesteśmy dzisiaj jedyną tak naprawdę polską siłą. Polską siłą, która może Polskę dalej zmieniać i udowodniła to w ciągu tych 8 lat i może udowadniać dalej pod warunkiem, że to gigantyczne kłamstwo, to które pozwoliło im wygrać w 2007 roku, nie pozwoli im wygrać po raz kolejny – mówił w niedzielę w Rzeszowie prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.