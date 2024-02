Prasówka z Jarosławia 8.02.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

W piątek, 9 lutego, o godz. 10 mają się rozpocząć blokady dróg do przejść granicznych na granicy z Ukrainą oraz autostrad i dróg w całej Polsce. Jednak to nie wszystko. Zapowiadane są inne akcje, choćby "wycieczki ciągnikami do wielkich marketów".

Wczoraj (6 lutego) w Berlinie odbył się pokaz mody globalnej marki Marc Cain. Na wydarzeniu zawitały znane osobistości, w tym Małgorzata Foremniak w kolorowym, wzorzystym damskim garniturze, a także Teri Hatcher z córką, czyli odtwórczyni roli Susan z „Gotowych na wszystko”. Nie zabrakło też aktorki Anny Marii Siekluckiej oraz producentki Jolanty Trykacz. Zobacz stylizacje gwiazd i kreacje prezentowane na wybiegu!