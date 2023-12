Prasówka z Jarosławia 19.12.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Spowiedź w Jarosławiu. Do świąt Bożego Narodzenia zostało już niewiele czasu. Nie wszyscy jeszcze przystąpili do spowiedzi. Dla spóźnialskich sprawdziliśmy, w jakich godzinach jarosławskie parafie zaplanowały przedświąteczną spowiedź. Szczegóły w galerii!

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

91 godzin muszą czekać w poniedziałek kierowcy ciężarówek na odprawę na polsko-ukraińskiej granicy w Medyce. Jest to taki sam czas, jak w miniony weekend, czyli prawie cztery doby. Kolejki to skutek trwającego protestu przewoźników i rolników.

Po wojnie były to najbardziej dzikie fragmenty polskich Bieszczadów. Były też zakazane. Wcześniej tętniło tu życie, rozwijała się turystyka. Wsi leżących w tzw. bieszczadzkim worku nie ma już od ponad 70 lat. To m.in. Sianki, Beniowa, Bukowiec, w których pozostały nieliczne ślady dawnego życia. Ścieżką przyrodniczo-historyczną można dotrzeć do umownych źródeł Sanu przy granicy polsko-ukraińskiej i do najdalej wysuniętego południowego zakątka Polski.

III Imieninowym Bieg Świętego Mikołaja oraz jarmark świąteczny odbyły się w niedzielę w Dubiecku. Zorganizowane zostały w ramach uroczystości związanych ze świętem patronalnym Św. Mikołaja.

W Radymnie trwa Jarmark Bożonarodzeniowy. W Miejskim Ośrodku Kultury w niedzielę (17 grudnia) można kupić piękne dekoracje, choinki oraz ozdoby świąteczne. Znajdziecie tam wiele pomysłów na nietuzinkowe prezenty, wspaniałe rękodzieło i niepowtarzalne wyroby własne zaspokoją gusta każdego mieszkańca. Zobaczcie zdjęcia!