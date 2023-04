Prasówka z Jarosławia 19.04.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

We wtorek w Jarosławiu (przy budynku ratusza) miała miejsce akcja „Ulica zdrowia”, dzięki której mieszkańcy miasta mogli skorzystać z szeregu bezpłatnych badań medycznych. Przedsięwzięcie organizowane jest w ramach programu „Bezpieczny Jarosław”. Następne badania już 9 maja.

W odpowiedzi na liczne prośby naszych Czytelników za granicą publikujemy nazwiska mieszkańców Jarosławia i nie tylko, którzy zmarli w ostatnich dniach. Klepsydry pochodzą z tablicy umieszczonej przed kościołem pw. Świętego Ducha i obejmują okres od 1 do 18 kwietnia 2023 roku.

Osoby w śpiączce wciąż pozostają dla nas zagadką. Stan nieświadomości, w którym przebywają, przypomina sen, choć snem nie jest. Śpiączka może trwać krótko – kilka godzin – do nawet wielu lat. Osoba, która nagłośniła ten medyczny stan, jest Ewa Błaszczyk. Jej córka Aleksandra wciąż jest w śpiączce. Pojawiają się też inne znane nazwiska osób, które były w tym stanie. Co to jest śpiączka i kto w niej był?