Prasówka z Jarosławia 18.05.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

W odpowiedzi na wyzwanie #karinkachallenge, Starosta Powiatu Jarosławskiego, Kamil Dziukiewicz, wraz z Wicestarostą, Krzysztofem Cebulakiem, radnymi oraz pracownikami Starostwa, zjednoczyli siły, by wesprzeć dobrą sprawę. Udana akcja przyniosła znaczące wsparcie finansowe dla 14-letniej Karinki, a także pokazała ogromne serce i zaangażowanie społeczności lokalnej.

W sobotę 18 maja 2024 wchodzi w życie ukraińska Ustawa o mobilizacji, która nakłada obowiązek aktualizacji danych dotyczących pobytu. Wszyscy poborowi w wieku 18-60 lat, w tym przebywający za granicą, muszą zaktualizować swoje dane do 17 lipca 2024 r. włącznie. Kary za niestawienie się o czasie w Terytorialnym Centrum Mobilizacyjnym podniesiono z kilkuset hrywien do kilku tysięcy. Wiele obaw z ustawą mobilizacyjną mają pracodawcy i dotyczą one głównie czekających ich problemów z zatrudnianiem mężczyzn ze Wschodu.