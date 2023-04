Prasówka z Jarosławia 13.04.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Policjanci ustalili sprawcę zniszczenia dwóch wiat przystankowych na ul. Krakowskiej w Jarosławiu. 22-latek wybił szyby, powodując straty w wysokości 7,5 tys. zł. na szkodę Gminy Miejskiej Jarosław. Za popełnione przestępstwo uszkodzenia mienia sprawcy grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat.

W Urzędzie Miasta i Gminy Sieniawa wprowadzono udogodnienie dla osób głuchoniemych i niedosłyszących. Stworzono możliwość połączenia się z tłumaczem języka migowego, który pomoże w załatwieniu spraw urzędowych.

Gdzie w Europie najbardziej warto wybrać się pociągiem w maju, w nadchodzącą długą majówkę i kolejne wiosenne weekendy? Wybraliśmy dla was 6 miast blisko Polski, pełnych atrakcji, w sam raz na krótkie wycieczki koleją. To gotowe pomysły na wiosenne wypady do Czech, Niemiec, Węgier, Austrii i na Litwę. Ile kosztują bilety, jakie atrakcje czekają? Przekonajcie się.