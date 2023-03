Prasówka Jarosław 30.03.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Jarosławiu nie minęło Cię nic ważnego

Pistacje to smaczna i zdrowa przekąska oraz dodatek do wielu dań, a zwłaszcza deserów. Orzeszki pistacjowe są źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych, obniżają ciśnienie krwi i poziom cholesterolu, wspomagają pracę serca, a także odmładzają i ułatwiają zasypianie. Jednak nie każdy może je jeść bez ograniczeń. Niektóre osoby powinny ich unikać. Kto nie powinien jeść pistacji i dlaczego? Sprawdź, czy należysz do osób, którym pistacje szkodzą.

Lekkie, chrupiące i pachnące bazylią małe pizzerinki z ciasta francuskiego to świetny pomysł na pyszną i szybką przekąskę. Możesz zrobić je na każdą okazję, nawet gdy goście już pukają do drzwi. Zajmie ci to 5 minut. Proponuję dodać do nich szynkę oraz pomidorki koktajlowe. Przekonaj się, jak pysznie smakują i wypróbuj przepis na pizzerinki z ciasta francuskiego.

Na kampusie Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu jest dziś dzień otwarty. Od samego rana PWSTE odwiedziło tysiące uczniów klas maturalnych z całego województwa. Uczelnia przygotowała szereg atrakcji, w których goście mogli wziąć udział, m.in. pokazy kierunków, zabiegi kosmetyczne i prezentacje sprzętu.