Prasówka Jarosław 3.12.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Jarosławiu nie minęło Cię nic ważnego

Tajemnicza budowla to dawna niemiecka fabryka kruszywa (szutru) w Dalimierzu, niewielkiej miejscowości w gminie Polanów (województwo zachodniopomorskie), Ze szczątkowo dostępnych informacji wynika, że powstała w latach 20. albo 30. XX wieku. To co widać na współczesnych zdjęciach, to tylko jej część.

5-letni Natan, syn policjanta Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu, potrzebuje pomocy. Natanek cierpi na niedowład wiotki 4-kończynowy, ma znaczne opóźnienie rozwoju psychoruchowego, wielkogłowie i jest obserwowany w kierunku zaburzeń metabolicznych/genetycznych. Lekarze są jednomyślni. By chłopiec mógł zacząć chodzić i się komunikować potrzebna jest intensywna rehabilitacja metodą Vojty i terapia neurologopedyczna.