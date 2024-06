Prasówka Jarosław 22.06.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Jarosławiu nie minęło Cię nic ważnego

Zobacz galerię pełnych uśmiechu zdjęć dzieci z powiatu jarosławskiego, które biorą udział w akcji Uśmiech Dziecka 2024. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK i na fotoksiążki, wyjazdy do Suntago i Disneylandu w Paryżu oraz główna nagroda - 40 000 złotych na realizację marzeń dziecka i rodziny!

Rzeszów stał się centrum pasji i kreatywności dla fanów LEGO dzięki największej w Europie wystawie budowli z klocków LEGO. Na zwiedzających czeka imponująca ekspozycja, która potrwa od 22 czerwca do 1 września w Centrum Kulturalno-Handlowym Millenium Hall.

Michał Probierz, selekcjoner reprezentacji Polski, nie tylko przyciągnął uwagę mediów podczas meczu otwarcia Euro 2024 przeciwko Holandii, ale także stał się ikoną stylu dzięki eleganckiemu garniturowi od Lancerto z Łańcuta. Jego wyjątkowy wygląd, stworzony przez Michała Kędziorę i wspieraną przez lokalną markę odzieżową, zyskał uznanie na całym świecie, podkreślając nie tylko osobisty styl trenera, ale i potencjał polskiego designu.

Podkarpacie w dniach 21-23 czerwca będzie tętnić życiem dzięki licznie zaplanowanym wydarzeniom. Oto przegląd najciekawszych imprez, które odbędą się w naszym regionie. Zapraszamy do zapoznania się z naszym zestawieniem, które gwarantuje niezapomniane przeżycia dla każdego!

Siedem hal Targów Kielce szykuje się na przyjęcie ponad 500 aut z Polski i pięciu krajów Europy oraz tysięcy zwiedzających. W ośrodku prace wrą – ustawiane są sportowe modele porsche, polerowana jest karoseria, tor do driftu prawie gotowy. Mubi Dub It Tuning Festival startuje w sobotę, 22 czerwca o 10. Potrwa do niedzieli.