Prasówka Jarosław 15.10.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Jarosławiu nie minęło Cię nic ważnego

Sobota 14 października to dzień ciszy wyborczej oraz referendalnej. Nie można prowadzić, namawiać do oddania głosów, czy zrywać plakatów. Policja jednak odnotowała m.in. w Gdańsku, Wieliczce i Rzeszowie kilka incydentów zaburzenia ciszy wyborczej.

Spośród wielu tysięcy zdjęć z najzabawniejszymi scenkami przyrodniczymi, nadesłanych z całego świata na konkurs The Comedy Wildlife Photography Awards, jurorzy wybrali 41, w tym jedno z Polski. Przeglądnijcie wszystkie, uśmiejcie się, a potem zagłosujcie na najlepsze Waszym zdaniem.

W niewielkim stopniu zmieniła się przedwojenna architektura uzdrowiska w Iwoniczu - Zdroju. Nadal zachwyca swoim pięknym. Najlepiej widać to przy porównaniu archiwalnych i współczesnych fotografii.

13 października w Kamienicy Muzeum Orsettich została otwarta wystawa prac Zbigniewa Beksińskiego. Kolekcja prac Beksińskiego została wypożyczona z muzeum w Sanoku. Na wystawie można zobaczyć ponad 40 prac autora. Dodatkowo znajdują się oryginalne przedmioty Z. Beksińskiego takie jak aparat, czy pędzle.

Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach znajdujące się niedaleko Przemyśla zaprasza do odwiedzin. W dniach roboczych od godziny 9 do 18, natomiast w soboty, niedziele i święta od 10 do 18. Ceny biletów: normalny - 20 zł, ulgowy - 12 zł (emeryci, studenci, młodzież szkolna).

Wybory parlamentarne 2023 będą inne niż dotychczas. Wszystko za sprawą przyjętej na początku roku nowelizacji Kodeksu wyborczego. Wzięcie udziału w głosowaniu ma być dużo bardziej przystępne dzięki znaczącemu zwiększeniu liczby obwodowych komisji wyborczych. Znajdź swój lokal wyborczy.