Prasówka Jarosław 14.05.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Jarosławiu nie minęło Cię nic ważnego

Dzień pełen atrakcji i sportowych emocji przeżyli uczestnicy Pikniku Rodzinnego połączonego z testami naborowymi do Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego, który odbył się na Stadionie Miejskim w Jarosławiu. Wydarzenie zgromadziło znaczące postacie życia publicznego, w tym starostę jarosławskiego, burmistrza Jarosławia, dyrektora Szkoły Mistrzostwa Sportowego oraz ambasadora SMS Jarosław. Piknik był doskonałą okazją do zaprezentowania talentów młodych sportowców oraz integracji społeczności lokalnej.

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Po wojnie były to najbardziej dzikie fragmenty polskich Bieszczadów. Były też zakazane. Wcześniej tętniło tu życie, rozwijała się turystyka. Wsi leżących w tzw. bieszczadzkim worku nie ma już od ponad 70 lat. To m.in. Sianki, Beniowa, Bukowiec, w których pozostały nieliczne ślady dawnego życia. Ścieżką przyrodniczo-historyczną można dotrzeć do umownych źródeł Sanu przy granicy polsko-ukraińskiej i do najdalej wysuniętego południowego zakątka Polski.