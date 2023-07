Prasówka 7.07.2023 Jarosław. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Jarosławia

Ma wiele odsłon, może być stylizowana na eleganckie wyjście, w stylu rockowym czy codziennym, w zestawieniu ze szpilkami, sandałami bądź trampkami, koszulami, bluzkami albo T-Shirtami... Spódnica, którą chętnie wybierają gwiazdy, powróciła do mody z końca lat 90. i początku lat 2000. Jest wygodna, uniwersalna i świetna na lato.

„Przygoda na Jarosławskim Jarmarku” to tytuł wielkoformatowej gry planszowej, w której mogą się zmierzyć mali i duzi kupcy w każdej dzielnicy miasta. Zwycięskie drużyny w dzielnicowych rozgrywkach spotkają się 27 lipca, w finałowym starciu.

W środę dzielnicowi z komisariatu w Pruchniku zatrzymali 37-latka poszukiwanego listem gończym. Mężczyzna, w pokoju który wynajmował posiadał amfetaminę i mefedron. Mieszkaniec Knurowa usłyszał już zarzuty w tej sprawie. Poszukiwany przez funkcjonariuszy zgodnie z dyspozycją Sądu Rejonowego w Gliwicach, został przewieziony do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe trzy lata.

W nocy Rosjanie rakietami zaatakowali Lwów. Według władz tego miasta co najmniej cztery osoby zginęły, choć ofiar może być więcej. Zniszczonych zostało 50 mieszkań. - To był największy atak na infrastrukturę cywilną we Lwowie od początku wojny - twierdzi mer Lwowa Andrij Sadowy.