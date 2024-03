Prasówka 4.03.2024 Jarosław. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Jarosławia

W niedzielę, 3 marca, Przemyśl stał się gospodarzem 12. edycji Biegu Tropem Wilczym - Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wydarzenie, które łączy promocję zdrowego trybu życia z przypomnieniem o bohaterskiej postawie polskiego podziemia antykomunistycznego, przyciągnęło na start dzieci, młodzież i dorosłych.

Z okazji Święta Zakochanych Gazeta Codzienna "Nowiny" przygotowała wielką galerię szczęśliwych par z naszego regionu oraz specjalny dodatek do gazety. Co więcej - spośród par, które zgłoszą się do akcji, Czytelnicy wybiorą te najsympatyczniejsze, a gazeta je nagrodzi. Czekają m.in. wyjazdy do SPA i na wczasy w Grecji, a w finale nagroda główna - 50 000 zł na realizację marzeń. Zdjęcia zwycięzców trafią na okładkę gazety!