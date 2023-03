Prasówka 28.03.2023 Jarosław. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Jarosławia

Ser żółty to produkt, po który sięgamy od tysięcy lat. Już w starożytnym Egipcie i Cesarstwie Rzymskim żółty ser stanowił jedno z podstawowych pożywień. Z pewnością nie był on jednak nafaszerowany dodatkami oraz nie zawierał nawet śladowych ilości hormonów czy antybiotyków, które możemy w nim znaleźć obecnie. Nie znaczy to, że na rynku nie ma zdrowego sera. Sprawdź, który produkt najlepiej wybrać oraz kto powinien z niego zupełnie zrezygnować lub ograniczyć jego jedzenie.