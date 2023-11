Prasówka 22.11.2023 Jarosław. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Jarosławia

41-latek, poszukiwany przez organy ścigania w związku z szeregiem kradzieży i oszustw, został w końcu zatrzymany. Doszło do tego po tym, jak złodziejskie ciągotki znów wzięły nad nim górę. Najbliższe 8 miesięcy spędzi w zakładzie karnym.

Trwa już Black Week, a wielkimi krokami zbliża się Black Friday 2023. Promocje i okazje obejmują także branżę turystyczną. Sprawdźcie, gdzie możecie kupić wyjątkowo tanie bilety lotnicze, albo zarezerwować wycieczki all inclusive i noclegi z okazji Czarnego Piątku. To najlepszy czas, by załatwić sobie wyjazdy na święta, sylwestra, walentynki, ferie zimowe, a nawet wakacje 2024 w niskich cenach. Lepiej nie przegapcie tych promocji.