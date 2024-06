Prasówka 20.06.2024 Jarosław. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Jarosławia

Rok szkolny 2023/2024 obfitował w wiele zmian w edukacji. Reformy zaczął wdrażać przede wszystkim nowo powołany resort edukacji. Rozdzielono MEiN na dwa odrębne ministerstwa. W 2024 roku nauczyciele dostali 30- i 33-procentowe, a uczniowie ze szkół podstawowych od kwietnia nie mają prac domowych. To jednak nie wszystkie zmiany, jakie spotkały edukację w roku szkolnym 2023/2204. Podsumowujemy minione miesiące.

Mieszkańcy Jarosławia zgłosili urzędowi miasta przypadki pojawienia się wilków na terenie zabudowanym. We wtorek, 18 czerwca doszło do ataku na psa w okolicach ulicy Piaskowej oraz Łazów Kostkowskich. Sprawa została skierowana do odpowiednich służb oraz policji.