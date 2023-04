Prasówka 18.04.2023 Jarosław. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Jarosławia

Michał Wójcik z Kabaretu Ani Mru Mru przekazał smutne wieści. Po tym, jak w 2020 r. zdradził, że u jego partnerki zdiagnozowano nowotwór, popłynęły wyrazy wsparcia a on sam deklarował, że wierzy, że uda im się pokonać chorobę. Niestety - 17 kwietnia br. Wójcik przekazał smutne wieści.

Chodzenie to najprostsza aktywność, jaką wykonujemy codziennie. Jednak możemy robić to źle. Błędy podczas chodzenia mogą doprowadzić do kontuzji, wad postawy i urazów. Nie wystarczy więc robić określonej liczby kroków dziennie, ale warto także wiedzieć jak je wykonywać. Sprawdź, co daje chodzenie, jakich błędów podczas chodzenia unikać i w jaki sposób je naprawić.