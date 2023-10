Prasówka 13.10.2023 Jarosław. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Jarosławia

Około 40 km długości ma liczyć droga z Przemyśla przez Arłamów w Bieszczady, do Ustrzyk Dolnych. Z tego 6 km byłoby nowym odcinkiem, pozostała część to gruntowna modernizacja istniejących dróg. Szacunkowy koszt wynosi ponad 300 mln złotych. Powstanie również ścieżka rowerowa z Przemyśla do Bieszczad, połączona ze szlakiem Green Velo.

Prasówka 13.10 Jarosław: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Jarosławiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W środę uroczyście zakończono i oddano do użytku nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 835 na odcinku od drogi krajowej nr 94 do Kańczugi. Oddany został całkiem nowy, dwukilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 835 na trasie Gwizdaj – Studzian do ulicy Węgierskiej w Przeworsku oraz rozbudowany odcinek drogi o długości około 4 km do Urzejowic.