Prasówka 10.10.2023 Jarosław. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Jarosławia

Mieszkańcy m.in. gminy Komańcza, Przemyśla i Rzeszowa odczuli silne trzęsienie ziemi, które w poniedziałek o godzinie 20:23 nawiedziło Słowację. Do trzęsienia ziemi doszło niedaleko Humennego. Miało magnitudę 5,2.

W poniedziałek 9 października około południa wszystkie operacje na lotnisku w Hamburgu zostały całkowicie wstrzymane. Policja przeszukiwała jeden z samolotów. To reakcja na niepokojącą wiadomość mailową.

Jesteśmy dzisiaj jedyną tak naprawdę polską siłą. Polską siłą, która może Polskę dalej zmieniać i udowodniła to w ciągu tych 8 lat i może udowadniać dalej pod warunkiem, że to gigantyczne kłamstwo, to które pozwoliło im wygrać w 2007 roku, nie pozwoli im wygrać po raz kolejny – mówił w niedzielę w Rzeszowie prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.