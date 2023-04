Prasówka 1.04.2023 Jarosław. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Jarosławia

Wiosenna akcja zrzucana z samolotów szczepionek dla lisów na Podkarpaciu przeciwko wściekliźnie potrwa od 15 - 27 kwietnia 2023 r. Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje, by nie dotykać szczepionek. Zwierzęta nie przyjmą tych z zapachem człowieka.

Do pierwszych w historii Straży Granicznej ogólnokrajowych mistrzostw w tenisie stołowym przystąpiło 10 drużyn reprezentujących poszczególne jednostki SG. Zwyciężył zespół z Nadwiślańskiego Oddziału SG.

Prasówka 1.04 Jarosław: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Jarosławiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Dziś do wieczora w jarosławskiej galerii Stara Ujeżdżalnia trwać będzie Kiermasz Ozdób Wielkanocnych. W tym czasie możecie nie tylko pozachwycać się wspaniałym rękodziełem w wykonaniu osób z niepełnosprawnością intelektualną PSONI Koło w Jarosławiu, jak również zakupić te prace, aby następnie udekorować nimi swoje domy. Znajdziecie tam ozdoby świąteczne, świece, pisanki, baranki, ceramikę i wszystko co potrzebne, by udekorować koszyczek wielkanocny. Zobaczcie zdjęcia!