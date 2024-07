Postępy prac nad tężnią solankowej w parku w Pruchniku

Zakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie wiaty o konstrukcji drewnianej, wyposażenie jej w elementy do rozprowadzania solanki, montaż ławek oraz utwardzenie terenu. Te prace mają na celu stworzenie komfortowego miejsca do relaksu i poprawy zdrowia dla mieszkańców i turystów. Dzięki inhalacjom solankowym tężnia będzie służyć jako miejsce odpoczynku i terapii.

Koszt inwestycji

Całkowity koszt inwestycji wynosi 300 176,96 zł, z czego wartość netto to 244 046,31 zł, a wartość podatku VAT (23%) to 56 130,65 zł. Środki na realizację projektu pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład, co podkreśla znaczenie inwestycji strategicznych dla lokalnych społeczności.