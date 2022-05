Pościg za pijanym kierowcą w Świebodnej. 49-latek nie zatrzymał się do kontroli drogowej OPRAC.: Klaudia Oronowicz

49-letni kierowca forda nie zatrzymał się do kontroli drogowej w Świebodnej i uciekał przed policjantami. Jak się okazało powodem jego zachowania był fakt, że był pijany oraz posiadał cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami. Surowo za to odpowie!