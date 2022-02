Pomoc dla obywateli Ukrainy Помощь для граждан Украины OPRAC.: Klaudia Oronowicz

Urząd do Spraw Cudzoziemców uruchomił specjalną platformę internetową skierowana do obywateli Ukrainy, w związku z agresją Rosji na ten kraj. Są na niej umieszczone najważniejsze informacje dotyczące wjazdu do Polski oraz tzw. Punktów Recepcyjnych jeśli po przyjeździe do Polski obywatel Ukrainy zechce skorzystać z pomocy oferowanej przez polski rząd. W punktach zostanie zaoferowany posiłek, możliwość odpoczynku i niezbędne informacje.