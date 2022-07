Pisk opon i ryk silników w Radawie! Rozpoczął się XXX Międzynarodowy Zlot Motocyklowy [ZDJĘCIA]

Pierwsza tego typu impreza odbyła się na terenie ośrodka w Radawie w 1990 r. Jej pomysłodawcami był VETERAN CLUB BEGGAR. Organizowali zloty motocykli ciężkich i zabytkowych. Od 1992 roku pod zmienioną nazwą JAROSŁAWSKI KLUB MOTOCYKLOWY TRAPER. To dzięki ich pomysłowi zrodziła się inicjatywa trwająca do dziś. Od 1995 roku organizatorem tej zacnej imprezy był JAROSŁAWSKI KLUB MOTOCYKLI ZABYTKOWYCH RED DRAGON. Pierwszy zlot zrobili wspólnie z pomysłodawcami tej imprezy JKM TRAPER. Z roku na rok impreza stawała się coraz większa, a jej popularność rosła w siłę. Zorganizowali w sumie 7 zlotów od 1995 roku aż do 2001. W kolejnym już 2002 roku niestety zlot w Radawie się nie odbył, ale do tego czasu trwał nieprzerwanie przez 12 lat.

Od 2013 roku, czyli od XXIII zlotu, organizatorami imprezy był klub motocyklowy RONIN RIDERS FG JAROSŁAW należący do Kongresu Polskich Klubów Motocyklowych. Impreza nadal jest kontynuowana cyklicznie. W 2015 roku klub zmienia nazwę, a przede wszystkim status i od 2016 roku na plakatach pojawia się WARRLOCKS MC POLAND. Zloty stają się coraz większe, a liczebność motocykli liczona jest w tysiącach. Impreza w Radawie staje się kultowym i obowiązkowym zlotem w kalendarzu każdego motocyklisty.