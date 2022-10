Pijany kierowca doprowadził do wypadku w miejscowości Gwizdaj [ZDJĘCIA]

W poniedziałek (10 października) po godz.19, dyżurny przeworskiej jednostki otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego doszło w miejscowości Gwizdaj. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 29-letni mieszkaniec gminy Przeworsk, kierujący oplem astrą, nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego go pojazdu i uderzył w tył opla corsy. Siła uderzenia była tak duża, że kierująca corsą wjechała w wiatę przystanku autobusowego, a następnie do przydrożnego rowu.

- Badanie stanu trzeźwości kierującego oplem astrą wykazało w jego organizmie 3 promile alkoholu. 29-latek został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Do szpitala została przewieziona 51-letnia kierujące oplem corsą - informuje KPP Przeworsk.

Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce zdarzenia oraz wykonali oględziny, a także dokumentację fotograficzną. Prowadzone w sprawie postępowanie wyjaśni dokładne okoliczności tego zdarzenia.