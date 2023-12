Opady deszczu w Jarosławiu. Ile go spadnie dzisiaj (14.12.2023) i w kolejnych 10 dniach?

Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu wynosi 47%. Według prognoz, spadnie ok. 0,8 mm deszczu. W części miasta są możliwe także rozpogodzenia. Opady deszczu pojawią się w nocy na 21%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu wynosi 53%. Lepiej mieć przy sobie parasol w razie wychodzenia z domu. Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu w nocy wynosi 42%. Ma spaść ok. 0,4 mm deszczu.

To gra przeznaczona dla wszystkich, którzy uwielbi...

"Sylaby. Nauka czytania" to gra edukacyjna składaj...

Gloomhaven to gra kooperacyjna, w której gracze bę...

Do przygody w podziemiach dołączają nowi bohaterow...

Spraw, by wspólnie spędzone chwile nabrały kolorów...

Reversi to klasyczna dwuosobowa gra planszowa z pr...

Rozmówki to gra planszowa sprawdzi Cię w pięciu ka...

Monopoly Standard to kultowa i znana na całym świe...

Nie można zapominać o tym, że deszcz jest bardzo potrzebny naturze. Bez niego roślinność usycha i nie rozwija się prawidłowo. Dzikie zwierzęta również potrzebują deszczu, który jest im niezbędny do przetrwania. Miesiące bez deszczu mogą doprowadzić do suszy w wielu obszarach oraz jest to duży problem dla rolnictwa.