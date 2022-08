Nowoczesność w Jarosławiu. Na ławce solarnej odpoczniesz i naładujesz telefon!

Mieszkańcy Jarosławia mogą już korzystać z inteligentnej ławki, zamontowanej w pięknym otoczeniu zieleni, przy stylowej fontannie. To projekt, który został zrealizowany w ramach Jarosławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Solarne ławki to nowoczesne rozwiązania, które oprócz przestrzeni do odpoczynku, dają możliwość skorzystania z ekologicznego zasilania. Napędzane solarem, wytwarzają prąd, który może finalnie trafić do naszych smartfonów oraz urządzeń mobilnych. Takie narzędzie pozwala na spędzenie wielu długich godzin na dworze, bez obawy o rozładowany telefon, słuchawki, czytnik książek czy nawet elektryczny rower. Ławki wykorzystywane są zwykle w miejscach użyteczności publicznej typu parki i skwery, jak również w miejscach komercyjnych – np. galerie handlowe czy hotele.

Z ławki można korzystać zarówno rano i po południu, jak również wieczorem i nocą.