Nowe rondo im. Michała Zielińskiego w Jarosławiu [ZDJĘCIA, WIZUALIZACJA]

Michał Zieliński

Znany jest przede wszystkim jako autor piosenki żołnierskiej pt. „Serce w plecaku”, która okazała się być żołnierskim szlagierem podczas II wojny światowej.

Urodził się 15 września w 1905 r. w Jarosławiu, ukończył szkołę wydziałową przy ul. Spytka, w 1926 r. zgłosił się jako ochotnik do Wojska Polskiego, został skierowany do 3 Pułku Piechoty Legionów w Jarosławiu jako zawodowy orkiestrant. Uczestniczył w kampanii wrześniowej, a następnie w walkach II Armii WP. Po II wojnie światowej wrócił do Jarosławia, pracował jako nauczyciel i wychowawca w jarosławskiej szkole muzycznej. Zmarł 14 października 1972 r.