Noc Zwiedzania Muzeów i Rynku w Jarosławiu! Przed nami sporo atrakcji w każdym zakątku miasta [PROGRAM] OPRAC.: Klaudia Oronowicz

14 maja kolejna Jarosławska Noc Muzeów i Noc Zwiedzania Rynku. To szansa nie tylko na bezpłatne zwiedzanie zabytków, ale też do wzięcia udziału w innych ciekawych wydarzeniach kulturalnych. To także niepowtarzalna okazja, aby na nowo odkryć uroki Jarosławia. Zobacz, o jakich godzinach szukać ciekawych wydarzeń!