Moto Mikołaje rozwożą prezenty dzieciom w powiatach jarosławskim i przeworskim! [ZDJĘCIA]

Motocykliści zadbali o to, by każde dziecko dostało prezent mikołajkowy!

Prezenty zawieźli już dzieciom przebywającym na oddziałach pediatrycznych w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu oraz w Szpitalu Powiatowym w Przeworsku. Radości było co nie miara!

Aktualnie motocykliści rozwożą także paczki mikołajkowe do dzieci ze wszystkich miast i gmin powiatu jarosławskiego. W pomoc we wskazaniu potrzebujących rodzin, włączyły się miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej. Jak wylicza inicjator akcji Sebastian Rachwał, pomoc ma trafić łącznie do 75 najbardziej potrzebujących rodzin i 150 dzieci z powiatu jarosławskiego.