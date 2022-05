Mieszkańcy Jarosławia: w Rynku nie ma gdzie usiąść! Czy będą ławki? [ZDJĘCIA]

W ostatnim czasie w Rynku zaszły diametralne zmiany. Przed ratuszem pojawiły się m.in. kolorowe fontanny, które przyciągają tłumy oraz świetlik, we wnętrzu którego możemy zobaczyć, jak wyglądała dawna droga kamienna z przełomu XVII/XVIII wieku na płycie Rynku. Ponadto rozpoczął się sezon letni, a więc mieszkańcy chętnie wybierają się do centrum miasta na lody, czy kawę. Choć dopiero część płyty Rynku została wyremontowana, już zaczął on tętnić życiem. Mimo iż głosy w sprawie remontu są podzielone: niektórzy nadal nie mogą pogodzić się z faktem, że sprzed ratusza zniknęły drzewa i nazywają go „betonozą”, inni zaś są zachwyceni i chętnie przychodzą na multimedialne pokazy fontann.