Mieszkańcy Jarosławia, którzy zmarli w ostatnich dniach. Zobacz ich klepsydry [KLEPSYDRY, 1.05.2023 - 15.05.2023]

Klepsydry w Jarosławiu

To krótkie nekrologi w postaci afiszy, które wiesza się w okolicy miejsca zamieszkania zmarłego, w kościele, do którego uczęszczał, a także innych miejscach, z którymi był związany.

Kto wywiesza klepsydrę?

Kto powinien rozwiesić klepsydry? Czasem najbliższa rodzina sama chce zadecydować, gdzie zostaną umieszczone klepsydry, ale najczęściej jest to zlecane Zakładom Pogrzebowym i to ich pracownicy się tym zajmują, ponieważ wiedzą, gdzie można wywieszać klepsydry cmentarne i jest to dozwolone przez prawo.