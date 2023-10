Lista lokali wyborczych na 2023. Sprawdź, gdzie możesz oddać swój głos w gm. Rokietnica

adres: Rokietnica 108, 37-562 Rokietnica numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 58

adres: Czelatyce 2, 37-562 Czelatyce numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 58

adres: Rokietnica 525, 37-562 Rokietnica numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 58

adres: Tuligłowy 19A, 37-562 Tuligłowy numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 58

adres: Tapin 111, 37-562 Tapin numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 58

Wybory parlamentarne 2023. Sprawdź poradnik wyborczy

Zbliżają się wybory parlamentarne 2023. Warto wiedzieć, co zrobić, żeby oddać w nich ważny głos. Poznaj ogólne zasady głosowania. Ten poradnik wyborczy rozwieje wszystkie twoje wątpliwości. Jak głosować w wyborach?

Ile trzeba mieć lat, żeby wziąć udział w wyborach?

Zgodnie z polskim prawem czynne prawo wyborcze, czyli możliwość udziału w wyborach uzyskuje osoba, która najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 rok życia. Konstytucja przewiduje jednak wyjątki od wyżej wymienionej zasady. Prawo to nie przysługuje osobom, które prawomocnym orzeczeniem sądowym są ubezwłasnowolnione lub pozbawione praw publicznych albo wyborczych.

W Polsce istnieje również bierne prawo wyborcze, które posiada każdy obywatel mający również czynne prawo wyborcze. Bierne prawo wyborcze jest prawem do kandydowania, na przykład do Sejmu lub Senatu. Obywatel musi spełniać w tej kwestii dodatkowe warunki, czyli osiągnięcie określonego wieku najpóźniej w dniu wyborów - do Sejmu 21 lat, a do Senatu 30 lat.