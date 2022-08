Koncert Uwielbienia na jarosławskim Rynku. To była niezła impreza! [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zespół Od.Nowa wraz ze Wspólnotą Matki Miłosierdzia, rozkręcają w ostatnim czasie niezłe imprezy w naszym regionie. Mają coraz większą rzeszę fanów, która chętnie z nimi śpiewa i tańczy. Są też wspólne modlitwy do Boga oraz pogadanki. Dzisiejszy koncert trwał do późnych godzin wieczornych, a muzyka słyszana była niemal w całym mieście. Chętni do wspólnej zabawy cały czas dochodzili.