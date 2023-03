Koncert muzyki polsko-ukraińskiej Aleksandra Kozińskiego w Jarosławiu [ZDJĘCIA]

Melomani, którzy wybrali się na piątkowy koncert, usłyszeli muzykę rozrywkową dobrego gatunku. Aleksander Koziński zagrał przeboje muzyki polsko-ukraińskiej począwszy od lat 30. XX wieku, do naszych czasów. Jeśli chodzi o muzykę ukraińską, to przeważała przede wszystkim muzyka ludowa, a jeśli chodzi o polskie przeboje, to było dużo dzieł stworzonych przez kompozytorów.