Kamienica Orsettich w Jarosławiu odzyskuje dawny blask [ZDJĘCIA]

- Chcemy odświeżyć muzealny dziedziniec i otworzyć go dla mieszkańców miasta, ziemi jarosławskiej i turystów - mówi Konrad Sawiński, p.o. dyrektora Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich.

Pierwszy etap inwestycji wyniósł blisko 120 tys. zł., sfinansowany zaś był ze środków Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i budżetu Powiatu Jarosławskiego. Prace trwały ponad miesiąc.

- Dziękuję wszystkim zaangażowanym, czyli Podkarpackiemu Konserwatorowi Zabytków Beacie Kot, Staroście Jarosławskiemu Stanisławowi Kłopotowi, wykonawcy Zbigniewowi Cebulakowi i inspektorowi nadzoru Lesławowi Lorynowiczowi. Warto także podkreślić pracę przedstawiciela WUOZ Przemysława Gęsiorskiego i autorki koncepcji rewitalizacji, czyli Halszki Granek-Smarzewskiej. Nie zapominam również o moim zespole muzealnym, z którym wspólnie tworzymy przyszłość jarosławskiego muzeum – zaznacza Konrad Sawiński.

Na przyszły rok zaplanowano rewitalizację całej elewacji. To zadanie wyniesie ponad milion złotych i aby było możliwe do realizacji, zostanie złożony wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.