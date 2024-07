Jubileusz 140-lecia Linii Kolejowej Jarosław-Sokal w Baszni Dolnej

Bogaty program na Stacji Basznia

Warsztaty i atrakcje dla wszystkich

Promocyjny przejazd szynobusem

Jednym z głównych punktów programu był promocyjny, bezpłatny przejazd szynobusem. Pociąg wyruszył z Rzeszowa, zatrzymując się na największych stacjach w regionie, by ostatecznie dotrzeć do Stacji Basznia. Stamtąd przemieścił się do Horyńca Zdroju, umożliwiając pasażerom zwiedzanie wnętrza pojazdu i rozmowy z maszynistą. Ten unikalny przejazd był nie tylko atrakcją, ale także przypomnieniem o bogatej historii kolei w regionie.