Jarosławska Budowlanka podnosi jakość kształcenia zawodowego

W Rzeszowie odbyło się już uroczyste podpisanie umowy partnerskiej, w której uczestniczyli: dyrektor ZSBiO w Jarosławiu – pani Dorota Kaleta oraz przedstawiciele firmy – pan Stanisław Kandefer – dyrektor sklepu Castorama w Rzeszowie i pani Jolanta Wierzbińska – Storek – dyrektor ds. Zarządzania i Logistyki.

- Tym samym, jako szkoła partnerska, przystąpiliśmy do Partnerskiego Programu Edukacyjnego Kierunek Castorama, który adresowany jest do szkół. Będzie on realizowany w sklepie Castorama Rzeszów na al. Powstańców Warszawy 13 - informuje nas ZSBiO.