Jarosławscy policjanci zapobiegli tragedii. 29-latek chciał targnąć się na własne życie

W niedzielę po godz. 22, do dyżurnego jarosławskiej jednostki zadzwonił mężczyzna, który oświadczył, że chce targnąć się na swoje życie.

- Policjanci wydziału patrolowo-interwencyjnego natychmiast udali się do miejsca zamieszkania zgłaszającego. Tam zastali ojca 29-latka, który oświadczył, że nie wie gdzie, obecnie przebywa jego syn. Mundurowi sprawdzili teren w pobliżu jego miejsca zamieszkania, jednak mężczyzny tam nie było. W rozmowie z jego ojcem ustalili, że 29-latek mógł udać się na działkę znajdującą się w pobliżu domu - informuje KPP w Jarosławiu.

Dyżurny dzwonił na numer zgłaszającego, aby policjanci mogli go zlokalizować, dzięki dźwiękom telefonu. Po chwili funkcjonariusze usłyszeli sygnał dźwiękowy telefonu dobiegający z wiaty znajdującej się na działce. Mundurowi przybyli w ostatniej chwili. Niezwłocznie podjęli czynności ratunkowe wobec mężczyzny i kontrolowali jego funkcje życiowe do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. 29-latek został przewieziony do szpitala, gdzie trafił pod opiekę specjalistów.