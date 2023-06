Jarosław walczy o Puchar Rowerowej Stolicy Polski!

Jarosław dołączył do kilkudziesięciu miast Polski borących udział w akcji Aktywne Miasta. Zapraszamy do zdobywania kilomatrów dla jarosławia. Aby wejść do gry należy pobrać aplikację mobilną https://www.aktywne.miasta.pl/p/24-regulamin-aplikacji-, zarejestrować się w zakładce Miasto Jarosław.

- Zachęcamy do udziału dorosłych, dzieci i młodzież, amatorów i zawodowców! Kilometry zliczają się przy każdym treningu z aplikacją, nie musimy być w Jarosławiu, ważne, że kręcimy kilometry dla Jarosławia - informuje magistrat.

Pomysłodawcą akcji jest Miasto Bydgoszcz, a w tym roku Jarosław walczy o tytuł z 61 innymi miastami. Idea ciekawa, propoagująca aktywność na świeżym powietrzu. Jak podaje organizator idea Rowerowa Stolica Polski, powstała na wzór Europejskiej Rywalizacji Rowerowej (ECC) stworzonej przez Miasto Bolonia we Włoszech w 2017 r. Celem projektu jest przede wszystkim propagowanie aktywnego wypoczynku, promocja turystyki rowerowej, jazdy rowerem, wdrażanie idei smart city w miastach.

Dołączmy do wspólnej zabawy!