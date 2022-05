Jarosław na trasie trzeciego etapu Tour de Pologne. Którymi ulicami przejadą kolarze? [MAPA]

Etap trzeci

Początek trzeciego etapu to Kraśnik i powiat kraśnicki, skąd kolarze wyruszą w kierunku Przemyśla.

- W pierwszej połowie dystansu do zdobycia będą trzy Premie Lotne LOTTO – w Janowie Lubelskim, Powiecie Janowskim oraz Leżajsku. O trzecią kolarze powalczą w Jarosławiu na 145 kilometrze – informują organizatorzy Tour de Pologne.

Pozostała część etapu to trzy Premie Górskie PZU do zdobycia na odcinku 13 kilometrów. Premia Górska PZU II kat. Sólca oraz Kalwaria Pacławska również II kat. Ostatnią premią na tym etapie będzie Premia Górska PZU Gruszowa III kat. Finisz, podobnie jak w ubiegłym roku, to wyczerpujący i widowiskowy podjazd w centrum miasta o nachyleniu od 14 do 15%.