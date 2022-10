Grzyby w powiecie jarosławskim! Czytelnicy wysyłają nam zdjęcia okazów. Jakie grzyby i gdzie możemy znaleźć? [ZDJĘCIA] Klaudia Oronowicz-Chudzik

Nasi Czytelnicy udowadniają nam, że warto wybrać się do lasu na grzyby. Na dowód przysyłają nam zdjęcia ze swoich zbiorów. Pan Wiesław chwali się zbiorami z lasu w Czerniawce. - Tam znajdziecie największe okazy! Z kolei pan Krzysztof twierdzi, że najwięcej grzybów znajdziemy w Radawie. Pani Aleksandra poleca wybrać się do lasu w Woli Węgierskiej, a pani Katarzyna do lasu w Mołodyczy. Na kolejnych slajdach pokazujemy zdjęcia z ich grzybobrania.