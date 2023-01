Gdzie na spacer do 67 km od Jarosławia. Urokliwe ścieżki na weekend 7 - 8 stycznia

Ścieżki spacerowe z Jarosławia

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 67 km od Jarosławia, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody.

🌳 Trasa spacerowa: Bieg Nad Tanwią 2016

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 9,99 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 15 m

Suma podejść: 54 m

Suma zejść: 55 m

Trasę spacerową mieszkańcom Jarosławia poleca Stokrotka21

Trasa o długości 10 km została wytyczona w celu przeprowadzenia "Biegu nad Tanwią 2016", który odbędzie się w Suścu w dniu 1 maja 2016 r. o godz. 13:00.

Start biegu zaczyna się na stadionie „LKS Szumy” w Suścu. Trasa biegnie ul. Długą, następnie Leśną – 1,5 km, następnie przechodzi przez ul. Tomaszowską i skręca do lasu – 2,0 km. Prowadzi zieloną ścieżką spacerową. Za przysiółkiem Rybnica Leśna, na 4,3 kilometrze nie schodzi z zielonym szlakiem na łąkę, tylko odbija w prawą odnogę rozwidlenia i wiedzie na zachód. Po 300 m pokazują się czerwone oznaczenia ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej, z którymi trasa dochodzi do polany z oznaczeniami żółtego Szlaku Południowego – 5,2 km. Tam biegnie krótko szlakiem żółtym na północ, by po paruset metrach odbić na zachód w utarty leśny trakt. Po kolejnych paruset metrach , zbiegając ze wzniesienia na rozwidleniu trasa skręca w prawo i doprowadza do rowu, oddzielającego lasy państwowe od prywatnych – 5,7 km. Tutaj zakręca w prawo na wschód i biegnie wzdłuż w/w rowu. W momencie ponownego pojawienia się żółtych znaków Szlaku Południowego trasa przechodzi na północny brzeg rowu (6,3 km) i biegnie na wschód, zostawiając za sobą żółte znaki prowadzące do pomnika przyrody nieożywionej „Wodospadu na rz. Jeleń”. Na szerokim rozjeździe trasa skręca w prawą odnogę skrzyżowania – 6,7 km. Po 300 m na kolejnym skrzyżowaniu należy skręcić w lewo. Stąd po 1 kilometrze trasa doprowadza do dużego skrzyżowania i po piaszczystej drodze wiedzie na polanę obok zalewu, k. Ośrodka Wczasowego Roztoczanka – 8,0 km. Tutaj droga skręca w lewo prowadzi przez mostek na rz. Jeleń. Po podbiegnięciu na wzniesienie trasa jeszcze paręset metrów wiedzie prosto, by ponownie odbić w lewo do lasu, oddalając się od zabudowań – 8,5 km. Droga dobiega do skrzyżowania dróg obok brodu na rz. Jeleń (9 km), na którym skręca w tył na prawo i prowadzi na północ w kierunku zabudowań szkoły w Suścu. Ze skrzyżowania z ulicą Tomaszowską trasa prowadzi na wprost ul. Spółdzielczą i przed stacją CPN skręca na płytę stadionu gdzie znajduje się meta -10 km.