Gdzie można głosować w gm. Chłopice? Lista lokali wyborczych

adres: Jankowice 176, 37-561 Jankowice numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 58

adres: Dobkowice 185A, 37-554 Dobkowice numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 58

adres: Boratyn 172, 37-561 Boratyn numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 58

adres: Zamiechów 111, 37-554 Zamiechów numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 58

adres: Chłopice 192A, 37-561 Chłopice numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 58

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

adres: Łowce 102, 37-554 Łowce numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 58

adres: Lutków 71, 37-554 Lutków numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 58

