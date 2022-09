Europejskie Dni Dziedzictwa w Przeworsku. „Połączeni dziedzictwem kolejki” [ZDJĘCIA]

Kursująca od 118 lat kolej wąskotorowa z Przeworska do Dynowa to wyjątkowy przykład dziedzictwa kulturowego, historycznego i technicznego regionu przeworskiego. Uczestnicy wydarzenia „Połączeni dziedzictwem” odbyli podróż w czasie, oglądając wystawę autorstwa historyk Małgorzaty Wołoszyn pt. „Historia przeworskiej kolei wąskotorowej Pogórzanin” eksponowaną w budynku stacji Przeworsk Wąski. Następnie, ulicą noszącą miano Lubomirskich, dziedziców i właścicieli miasta, książąt i ordynatów przeworskich, kolejka elektryczna wyruszyła do Zespołu Pałacowo-Parkowego w Przeworsku, gdzie pasażerowie zwiedzali Muzeum Pożarnictwa, ulokowane w dawnych stajniach cugowych.