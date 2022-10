Dzień Wszystkich Świętych - organizacja ruchu w powiecie jarosławskim Klaudia Oronowicz-Chudzik

KPP Jarosław

Od piątku 28 października, do środy 2 listopada, jarosławscy mundurowi będą czuwać nad bezpieczeństwem odwiedzających groby swoich bliskich. Policjanci apelują do kierowców i pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do znaków i poleceń kierujących ruchem.