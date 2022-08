Dożynki 2022 w powiecie jarosławskim i przeworskim. Sprawdź, jakie będą atrakcje z okazji święta plonów! Klaudia Oronowicz-Chudzik

Dożynki to ludowe Święto Plonów połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. Z okazji tego święta, w naszym regionie co roku przygotowywane są przeróżne atrakcje: koncerty, zabawy taneczne, gry i degustacje potraw regionalnych. Tradycyjnie prezentuje się też wieńce dożynkowe i śpiewa pieśni. Z tej okazji odprawiana jest uroczysta msza święta, a przez wieś rusza barwny korowód. Dożynki to naprawdę piękna tradycja.