Czynne kąpieliska w Jarosławiu i okolicy (1.07). Sprawdź, gdzie możesz korzystać z kąpielisk

Które kąpieliska są otwarte w Twojej okolicy? Sprawdź, gdzie popływasz w Jarosławiu

Kąpielisko: Gminny Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Radawie

Kąpielisko Łopuszka Mała

Kąpielisko Zalew Biszcza - Żary

Kąpielisko Miejskie przy ul. Kwiatkowskiego w Rzeszowie

Kąpielisko przy molo w Majdanie Sopockim Drugim

Kąpieliska w pobliżu Jarosławia

Czym są kąpieliska?

Kąpieliska to fragmenty wód powierzchniowych, które mają specjalne oznakowania. Mogą się one pojawiać przy naturalnych zbiornikach wodnych, takich jak jeziora, morza i rzeki. Wybranie się na kąpielisko to bardzo dobry pomysł na spędzenie czasu z przyjaciółmi w aktywny sposób. Teren kąpieliska może zawierać miejsce wydzielone dla dzieci, gdzie mogą one bezpiecznie korzystać z uroków kąpieliska.